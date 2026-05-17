Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России — 2025/2026

Завершился розыгрыш Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Форвард забил 17 голов в 28 встречах и победил в гонке бомбардиров чемпионата России.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил 13 мячей (два из них — с пенальти) и расположился на второй строчке рейтинга. В тройку лучших бомбардиров также вошёл футболист калининградской «Балтики» Брайан Хиль, на счету которого так же 13 голов (четыре из них — с пенальти).

Победителем чемпионата России стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 68 очков. Сине-бело-голубые в 11-й раз в истории чемпионатов России завоевали этот титул.