Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, будет ли следить за игрой «Ростова» и «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, в каком случае он станет следить за результатом в параллельном матче 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Краснодарцы сыграют с «Оренбургом». Матчи пройдут сегодня, 17 мая.

«Неделя была тяжёлой. Много разговаривали. Футбол состоит из побед и поражений. Прошлый сезон был очень ярким, но нужно пережить это всем вместе и постараться стать ещё сильнее. Было много сложных моментов за последние годы, что я работаю, но всегда находились силы. Надеюсь, что и сейчас достойно выйдем из этой ситуации.

Сейчас всё зависит от наших соперников, это тяжелее, чем ситуация в прошлом сезоне. Тогда всё было в наших руках. Если здесь будет всё хорошо, будем следить за матчем «Зенита» и «Ростова». Мы должны почувствовать уверенность, ведь как бы ни сложился этот матч, у нас впереди ещё Суперфинал Кубка России», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».