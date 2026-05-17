Талалаев — о составе «Балтики»: кажется, у нас вся команда весной беременная

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил выбор состава на матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игру пропустит полузащитник Илья Петров. Встреча пройдёт сегодня, 17 мая, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Илья Петров ждёт ребёнка. Вместе со своей семьёй мы его поздравляем. Мне кажется, у нас вся команда весной беременная (улыбается). Немножко не хватает быстрых и резких движений (смеётся).

В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам всё же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».