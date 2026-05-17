Главная Футбол Новости

«Ему бы после тренировки ещё и технику отрабатывать». Радимов — о Соболеве

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Точно знаю изнутри — от самого Соболева и от тренерского штаба, что при том, как работает Соболев, его надо ставить в пример всем другим. Он сел на какую‑то диету. Ему бы после тренировки ещё и технику отрабатывать, он бы вышел на ещё более высокий качественный уровень», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» (63) на два очка. В последнем туре чемпионата сине-бело-голубым предстоит встретиться на выезде с «Ростовом» 17 мая.

