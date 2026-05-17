Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — перед игрой с «Краснодаром»: сегодня результат важен

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался перед матчем заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 17 мая.

«Мы подошли к заключительному туру с хорошим, боевым настроением. Приехали на матч к большому клубу. Хотим проявить себя с самой лучшей стороны. Сегодня результат важен, с первого дня сборов это транслировали. Результат у нас во главе, но при том, при какой игре мы его добьёмся, смогу сказать только после матча. Муфи — один из лидеров команды, капитан. Это большой футболист для нас. Понятно, что Поройков сегодня выйдет вместо него и не подведёт.

Понимаем, что может предпринимать «Краснодар», мы готовы к матчу. Для нас тоже кое‑что решается сегодня, мы идём на 11‑й строчке в таблице и нам хотелось бы на ней остаться. По поводу чемпионской игры… Как главный тренер руковожу «Оренбургом», мы ещё не были чемпионами. Мне тяжело брать пример, ориентир с чего‑то. Пусть победит сильнейший», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 63 очка в 29 встречах. Отставание от лидирующего «Зенита» (65) составляет два очка. «Оренбург» располагается на 11-й строчке. Команда заработала 29 очков после 29 игр.