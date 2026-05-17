Тренер «Спартака» Карседо объяснил, почему оставил Барко в запасе на матч с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» Карседо объяснил, почему оставил Барко в запасе на матч с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о матче красно-белых с махачкалинским «Динамо» в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также объяснил отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко в стартовом составе команды. Встреча состоится сегодня, 17 мая.

— С уважением относимся к сопернику, но у нас есть свои задачи, мы боремся за третье место. Будем играть от себя, в свой футбол. Постараемся играть на победу.

— Можно сказать, что сегодняшний стартовый состав — репетиция перед Суперфиналом Фонбет Кубка России для «Спартака»?

— Сегодня у нас все мысли исключительно о матче с «Динамо» Махачкала, выпускаем сильнейший состав. Сейчас постараемся сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков.

— Почему Барко в запасе?

— У нас есть разные опции, сегодня мы решили так. Главное, что все футболисты готовы войти в игру, если это будет нужно, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».