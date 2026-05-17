Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно проиграть всем, но обыграйте «Спартак». Евсеев — перед игрой 30-го тура РПЛ

«Можно проиграть всем, но обыграйте «Спартак». Евсеев — перед игрой 30-го тура РПЛ
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался перед матчем 30‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Со «Спартаком» все команды стараются играть хорошо, потому что есть такое выражение: «В чемпионате можно проиграть всем, но обыграйте «Спартак» — и всё простим». Мы выходим на каждую игру, чтобы выигрывать, сегодняшняя не является исключением», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 25 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. «Спартак» заработал 51 очко и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Ахматом» — 1:1, а подопечные Хуана Карлоса Карседо обыграли «Рубин» — 2:1.

Материалы по теме
«Сегодня главный матч сезона». Булатов — перед игрой «Крыльев Советов» с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android