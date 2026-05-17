«Можно проиграть всем, но обыграйте «Спартак». Евсеев — перед игрой 30-го тура РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался перед матчем 30‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 17 мая.

«Со «Спартаком» все команды стараются играть хорошо, потому что есть такое выражение: «В чемпионате можно проиграть всем, но обыграйте «Спартак» — и всё простим». Мы выходим на каждую игру, чтобы выигрывать, сегодняшняя не является исключением», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 25 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. «Спартак» заработал 51 очко и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Ахматом» — 1:1, а подопечные Хуана Карлоса Карседо обыграли «Рубин» — 2:1.