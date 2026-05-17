Роман Шаронов объяснил ротацию состава «Динамо» на матч с «Балтикой»

Тренер московского «Динамо» Роман Шаронов высказался о составе команды на матч 30-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой». Встреча состоится сегодня, 17 мая.

— С чем связана сильная ротация состава?

— У нас очень много игроков выбыло из‑за травм. Один из них — Бителло. Все думали, почему мы сняли бразильца, но на самом деле он играл последние матчи с травмой. Чтобы не усугубить ситуацию, чтобы не потерять игрока на долгий срок, решили не выпускать его сегодня. Это касается и Касереса, потому что мы учитываем чемпионат мира и понимаем игрока. Рисковать будет неправильно даже по‑человечески. Та обойма, которая у нас есть, те футболисты готовятся сегодня играть, — сказал Шаронов в эфире «Матч ТВ».