Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
ЦСКА реализовал все билеты на матч 30-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Московский ЦСКА реализовал все билеты на матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 17 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'    

«Куплены все билеты, доступные в продаже! Полные трибуны «ВЭБ Арены» будут гнать армейцев вперёд», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке. Команда заработала 53 очка после 29 игр.

В минувшем туре команда Дмитрия Игдисамова победила «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1, а подопечные Михаила Галактионова обыграли «Балтику» — 1:0.

