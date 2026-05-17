Тренер «Зенита» Семак ответил, волнуется ли он перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 17 мая.

— Учитывая ваш огромный чемпионский опыт, насколько вы волнуетесь перед сегодняшним потенциально чемпионским матчем?

— Волнуюсь перед каждой игрой, не только чемпионской. Волнение — это нормально. Конечно, мы всегда готовимся конкретно к сопернику. Но сегодняшняя игра стоит особняком, безусловно. Всё зависит от нас. Поэтому посмотрим, как сегодня сможем справиться с волнением и показать хорошую качественную игру.

— В роли догоняющих вы были весь сезон. Насколько теперь роль лидера в таблице перед решающим туром для вас проста или тяжела?

— И догонять сложно, и наверху находиться непросто. Но думаю, что лучше уж, когда всё зависит от тебя, чем ждать, что случится в других матчах. Сейчас весь фокус на наш матч.

— Была ли мысль сегодня Александра Ерохина использовать в стартовом составе?

— Нет, не было.

— Он как джокер вас больше устраивает?

— Да, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».