Тренер «Зенита» Семак ответил, волнуется ли он перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 17 мая.
— Учитывая ваш огромный чемпионский опыт, насколько вы волнуетесь перед сегодняшним потенциально чемпионским матчем?
— Волнуюсь перед каждой игрой, не только чемпионской. Волнение — это нормально. Конечно, мы всегда готовимся конкретно к сопернику. Но сегодняшняя игра стоит особняком, безусловно. Всё зависит от нас. Поэтому посмотрим, как сегодня сможем справиться с волнением и показать хорошую качественную игру.
— В роли догоняющих вы были весь сезон. Насколько теперь роль лидера в таблице перед решающим туром для вас проста или тяжела?
— И догонять сложно, и наверху находиться непросто. Но думаю, что лучше уж, когда всё зависит от тебя, чем ждать, что случится в других матчах. Сейчас весь фокус на наш матч.
— Была ли мысль сегодня Александра Ерохина использовать в стартовом составе?
— Нет, не было.
— Он как джокер вас больше устраивает?
— Да, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».