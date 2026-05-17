«Интер» упустил победу над «Вероной» на 90+1-й минуте в матче 37-го тура Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Вероной». Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Андреа Кальцавара. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Защитник команды гостей Андриас Эдмундссон отправил мяч в свои ворота в начале второго тайма на 47-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте нападающий «Вероны» Кирон Боуи сравнял счёт.

«Верона» после 37 матчей располагается на предпоследней, 19-й строчке, в турнирной таблице Серии А. В активе команды 21 очко. «Интер», обеспечивший себе чемпионство, занимает первое место, на счету клуба 86 очков.