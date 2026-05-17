Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Непомнящий: Шварц покинул Россию по политическим мотивам — что изменилось?

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о кандидате на пост главного тренера ЦСКА Сандро Шварце.

«Для меня удивительно, что армейцы ищут иностранца на пост главного тренера. С другой стороны, Шварц — почти идеальная кандидатура для ЦСКА. У него очень правильное умение выстраивать отношения с игроками. Его философия мне тоже близка — он позволяет игрокам играть в атакующий футбол. Это то, что всегда нравится футболистам.

Исходя из нынешней ситуации, Шварц — приемлемая кандидатура. Другое дело, что меня смущает, если он по политическим мотивам покинул страну в своё время. Что, сейчас поменялась ситуация? Или у него заканчиваются деньги? Поэтому можно снова трудоустроиться в России», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что Сандро Шварц является главным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА.

