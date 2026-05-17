Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» и «Пари НН» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/2026

«Сочи» и «Пари НН» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 17 мая, завершился сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. По результатам 30-го тура определились команды, вылетевшие из элитного дивизиона. Ими стали «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

В заключительном туре «Пари НН» встречался с казанским «Рубином». Команды сыграли вничью со счётом — 2:2. Таким образом, нижегородцы с 23 очками финишировали на 15-й строчке в зоне прямого вылета.

«Сочи» в 30-м туре играл с «Ахматом». Команды не выявили победителя в заключительном матче сезона — 1:1. У встречи не было турнирного значения. «Горожане» досрочно вылетели из РПЛ, уступив в 29-м туре «Зениту» (1:2).

Материалы по теме
Фигуристы очень любят «Зенит»! Туктамышева, Гуменник и другие — за Санкт-Петербург в РПЛ
Фигуристы очень любят «Зенит»! Туктамышева, Гуменник и другие — за Санкт-Петербург в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android