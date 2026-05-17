«Сочи» и «Пари НН» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Сегодня, 17 мая, завершился сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. По результатам 30-го тура определились команды, вылетевшие из элитного дивизиона. Ими стали «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

В заключительном туре «Пари НН» встречался с казанским «Рубином». Команды сыграли вничью со счётом — 2:2. Таким образом, нижегородцы с 23 очками финишировали на 15-й строчке в зоне прямого вылета.

«Сочи» в 30-м туре играл с «Ахматом». Команды не выявили победителя в заключительном матче сезона — 1:1. У встречи не было турнирного значения. «Горожане» досрочно вылетели из РПЛ, уступив в 29-м туре «Зениту» (1:2).