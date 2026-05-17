Эдуард Сперцян из «Краснодара» стал лучшим ассистентом РПЛ-2025/2026

Завершился розыгрыш Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество результативных передач сделал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Хавбек сборной Армении отдал 16 голевых пасов за 30 матчей и победил в гонке ассистентов чемпионата России.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков сделал 10 ассистов и занял второе место. В тройку также вошёл футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков, на счету которого девять результативных передач.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.