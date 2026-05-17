Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на решение Сергея Карасёва назначить пенальти в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Зенит». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасёв этого видеть не мог — VAR в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение 11-метрового и уход на жёлтую — нормальное решение. Карасёв, думаю, ушёл на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были — не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова. Также важно, что VAR смотрел — находился ли мяч в игре. И так как он был в игре, попадание рукой по лицу — фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьёзное нарушение правил, за которое положена красная карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Зенит» ведёт в чемпионском матче! Но какой же курьёзный пенальти «привёз» «Ростов»! LIVE
