ЦСКА — «Локомотив»: Максим Ненахов забил в свои ворота на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте защитник Максим Ненахов отправил мяч в свои ворота после удара бразильца Матеуса Рейса. Ранее, на 35-й минуте, полузащитник Данила Козлов открыл счёт.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 набранных очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 53 очка. В первом круге разгромную победу праздновали футболисты «Локомотива» (3:0).