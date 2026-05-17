Главная Футбол Новости

«Эльверсберг» впервые в истории вышел в Бундеслигу

«Эльверсберг» впервые в истории оформил выход в Бундеслигу. Это произошло после матча 34-го тура Второй Бундеслиги с «Пройссен Мюнстер» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде» (Шпизен-Эльверсберг).

Германия — Вторая Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Окончен
3 : 0
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
1:0 Конте – 11'     2:0 Моква – 14'     3:0 Моква – 66'    

Бамбазе Конте открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел «Эльверсберг» вперёд. Давид Моква на 15-й минуте удвоил преимущество команды, а на 66-й минуте он оформил дубль.

По итогам розыгрыша второго дивизиона первенства Германии «Эльверсберг» с 62 очками занял второе место в турнирной таблице и напрямую поднялся в высшую лигу. «Падерборн» с аналогичным количеством очков расположился на третьей строчке по дополнительным показателям и сыграет в стыковом матче с «Вольфсбургом». «Пройссен Мюнстер» замкнул таблицу с 30 очками.

