Гол Чалова принёс «Кайсериспору» победу над «Коньяспором» в чемпионате Турции

Завершился матч заключительного, 34-го тура, турецкой Суперлиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайсериспор» и «Коньяспор». Команды играли на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» (Кайсери, Турция). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 47-й минуте нападающий гостей Эрен Ягмур открыл счёт. На 49-й минуте полузащитник Ласло Бенеш восстановил равенство в счёте. На 74-й минуте российский нападающий Фёдор Чалов вывел «Кайсериспор» вперёд. На 87-й минуте с поля был удалён защитник «Коньяспора» Рихедли Базур.

«Кайсериспор» досрочно вылетел из чемпионата Турции. В активе команды 30 очков в 34 играх. «Коньяспор» занимает девятое место с 40 очками. Фёдор Чалов выступает за клуб из Кайсери на правах аренды из греческого ПАОКа.