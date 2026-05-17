Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Кайсериспор — Коньяспор, результат матча 17 мая 2026, счёт 2:1, 34-й тур турецкой Суперлиги 2025/2026

Гол Чалова принёс «Кайсериспору» победу над «Коньяспором» в чемпионате Турции
Комментарии

Завершился матч заключительного, 34-го тура, турецкой Суперлиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайсериспор» и «Коньяспор». Команды играли на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» (Кайсери, Турция). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Турция — Суперлига . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
2 : 1
Коньяспор
Конья
0:1 Yagmur – 47'     1:1 Бенеш – 49'     2:1 Чалов – 74'    
Удаления: нет / Базур – 87'

На 47-й минуте нападающий гостей Эрен Ягмур открыл счёт. На 49-й минуте полузащитник Ласло Бенеш восстановил равенство в счёте. На 74-й минуте российский нападающий Фёдор Чалов вывел «Кайсериспор» вперёд. На 87-й минуте с поля был удалён защитник «Коньяспора» Рихедли Базур.

«Кайсериспор» досрочно вылетел из чемпионата Турции. В активе команды 30 очков в 34 играх. «Коньяспор» занимает девятое место с 40 очками. Фёдор Чалов выступает за клуб из Кайсери на правах аренды из греческого ПАОКа.

Топ-события воскресенья: «золотой» тур в РПЛ, Кубок Гагарина, теннис и бой Роузи — Карано
