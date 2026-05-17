Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Крылья Советов» — «Акрон»: Витюгов удвоил преимущество хозяев на 34-й минуте в матче РПЛ 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт во встрече 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'    

Полузащитник хозяев Максим Витюгов удвоил преимущество своей команды на 34-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович, реализовав пенальти на 12-й минуте.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место. «Акрон» заработал 27 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.

В минувшем туре команда Сергея Булатова уступила «Оренбургу» со счётом 0:1, а подопечные Заура Тедеева проиграли «Ростову» — 1:3.

