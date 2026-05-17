«Ростов» — «Зенит»: Чистяков получил красную карточку на 73-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 73-й минуте красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. Ранее, на 14-й минуте, Александр Соболев реализовал пенальти и вывел петербуржцев вперёд.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место. «Зенит» заработал 65 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы победила «Акрон» — 3:1, а подопечные Сергея Семака обыграли «Сочи» со счётом 2:1.