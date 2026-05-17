«Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/2026
Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Это произошло после матча 30-го тура, в котором сине-бело-голубые со счётом 1:0 переиграли «Ростов».
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.
Таким образом, «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.
Комментарии
