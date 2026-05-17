Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Захарян попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Валенсией»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начнёт с первых минут матч 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Валенсией». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Иосу Апестегия. Начало игры — в 20:00 мск.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Валенсия
Валенсия
Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Гаргальо, Капельян, Субельдия Элорса, Элустондо Ирибаррия, Гонсалес де Сарате Кирос, Мартин Висенте, Туррьентес Имас, Барраган, Захарян, Оускарссон.

В последний раз россиянин появлялся на поле в Ла Лиге 20 марта. В матче 29-го тура с «Вильярреалом» (1:3) полузащитник отыграл восемь минут. В стартовый состав воспитанник «Динамо» не попадал с 28 февраля, с матча 26-го тура с «Мальоркой» (1:0).

Всего на счету Захаряна 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Ла Лиге и Кубке Испании в сезоне-2025/2026. В них россиянин отметился одним забитым мячом.

