«Что ты делаешь?» Быстров отреагировал на пенальти в матче «Ростов» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о пенальти в ворота «Ростова» в матче с сине-бело-голубыми в 30-м туре Мир РПЛ, а также действиях полузащитника южан Алексея Миронова в этом эпизоде. На момент публикации счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Давайте так. Что ты делаешь? В позапрошлом чемпионате Песьяков случайно забивает себе в ворота. Вы мне будете говорить всё, что хотите. Что делал сейчас Миронов? Я футболист, играю, седьмая минута, *****, голова не кружится, не закислился. Как ты можешь это сделать?

Он улыбается. У него ни капли пота на лице. Он просто берёт… Иди в бокс тогда. Может и в ответку прилететь. Если так играть, это нормально?» – сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Полузащитник попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова», находясь вдали от мяча. Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову жёлтую карточку. Пенальти реализовал форвард Александр Соболев.