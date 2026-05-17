«Динамо» одолело «Балтику» в 30-м туре РПЛ, Тюкавин забил победный гол

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На восьмой минуте бразильский вингер Артур Гомес вывел бело-голубых вперёд. На 55-й минуте нападающий калининградцев Дерик Жан Северину Ласерда восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте нападающий Константин Тюкавин вновь вывел «Динамо» вперёд.

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. «Динамо» финишировало на седьмой строчке с 45 очками.