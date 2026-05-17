Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Балтика — Динамо Москва, результат матча 17 мая 2026, счёт 1:2, 30-й тур Российской Премьер-Лиги 2025/2026

«Динамо» одолело «Балтику» в 30-м туре РПЛ, Тюкавин забил победный гол
Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гомес – 8'     1:1 Северину Ласерда – 55'     1:2 Тюкавин – 71'    

На восьмой минуте бразильский вингер Артур Гомес вывел бело-голубых вперёд. На 55-й минуте нападающий калининградцев Дерик Жан Северину Ласерда восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте нападающий Константин Тюкавин вновь вывел «Динамо» вперёд.

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. «Динамо» финишировало на седьмой строчке с 45 очками.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
