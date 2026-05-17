Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Сочи — Ахмат, результат матча 17 мая 2026, счет 1:1, 30-й тур РПЛ 2025/2026

«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в 30-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Цаке – 85'     1:1 Крамарич – 87'    

Первый гол в матче забил защитник гостей Клисман Цаке на 85-й минуте. Через две минуты нападающий хозяев поля Мартин Крамарич сравнял счёт.

«Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе сочинцев 22 очка в 30 встречах. Таким образом, команда Игоря Осинькина проведёт сезон-2026/2027 в Лиге Pari. «Ахмат» расположился на девятой строчке. Команда заработала 37 очков после 30 игр.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Вылет «Сочи» был неизбежен. Клуб свернул не туда ещё до возвращения в РПЛ
