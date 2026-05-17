Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Локомотив»: Сильянов отыграл один мяч гостей на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

На 70-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов сократил отставание в счёте. Ранее, на 35-й минуте, полузащитник Данила Козлов открыл счёт. На 57-й минуте защитник Максим Ненахов отправил мяч в свои ворота после удара бразильца Матеуса Рейса.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 48 набранных очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка. В первом круге разгромную победу праздновали футболисты «Локомотива» (3:0).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
