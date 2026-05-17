«Краснодар» разгромил «Оренбург» в заключительном туре РПЛ

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Игра закончилась победой «быков» со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Кевин Ленини на 36-й минуте. Во втором тайме на 63-й минуте нападающий Джон Кордоба забил второй гол «быков». В конце встречи на 88-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал счёт разгромным.

В параллельной встрече «Зенит» выигрывает у «Ростова» со счётом 1:0. Победа позволит команде сохранить первую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.