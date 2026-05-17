Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Оренбург, результат матча 17 мая 2026, счет 3:0, 30-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» разгромил «Оренбург» в заключительном туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Игра закончилась победой «быков» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 36'     2:0 Кордоба – 63'     3:0 Сперцян – 88'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Кевин Ленини на 36-й минуте. Во втором тайме на 63-й минуте нападающий Джон Кордоба забил второй гол «быков». В конце встречи на 88-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал счёт разгромным.

В параллельной встрече «Зенит» выигрывает у «Ростова» со счётом 1:0. Победа позволит команде сохранить первую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Live
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android