Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Крылья Советов — Акрон, результат матча 17 мая 2026, счёт 4:1, 30-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в матче 30-го тура и сохранили место в РПЛ
Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Крылья Советов» и «Акрон». Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович с пенальти на 12-й минуте. Полузащитник хозяев Максим Витюгов отличился на 34-й минуте. На 41-й минуте футболист оформил дубль, а на 43-й минуте защитник Николай Рассказов забил четвёртый мяч в ворота гостей. Нападающий «Акрона» Никита Базилевский отыграл один мяч, реализовав пенальти на 85-й минуте и установив окончательный счёт — 1:4.

После 30 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке.

