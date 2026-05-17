Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Ростов — Зенит, результат матча 17 мая 2026, счёт 0:1, 30-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» с минимальным счётом переиграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ
Окончен матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

На 14-й минуте нападающий Александр Соболев реализовал пенальти и вывел петербуржцев вперёд. На 73-й минуте красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков.

«Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» заработал 68 очков и стал чемпионом России.

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
