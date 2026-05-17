«Зенит» с минимальным счётом переиграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ

Окончен матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

На 14-й минуте нападающий Александр Соболев реализовал пенальти и вывел петербуржцев вперёд. На 73-й минуте красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков.

«Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» заработал 68 очков и стал чемпионом России.