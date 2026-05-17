ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в заключительном туре РПЛ

Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 35-й минуте полузащитник Данила Козлов открыл счёт. На 57-й минуте защитник Максим Ненахов отправил мяч в свои ворота после удара бразильца Матеуса Рейса. На 70-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов сократил отставание в счёте. На 90+-1 минуте вингер ЦСКА Данил Круговой установил окончательный счёт.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.