Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
ЦСКА — Локомотив, результат матча 17 мая 2026, счёт 3:1, 30-й тур Российской Премьер-Лиги 2025/2026

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в заключительном туре РПЛ
Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

На 35-й минуте полузащитник Данила Козлов открыл счёт. На 57-й минуте защитник Максим Ненахов отправил мяч в свои ворота после удара бразильца Матеуса Рейса. На 70-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов сократил отставание в счёте. На 90+-1 минуте вингер ЦСКА Данил Круговой установил окончательный счёт.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.

ЦСКА помогает «Спартаку» в борьбе за бронзу РПЛ! Но команда Карседо никак не забьёт. LIVE
