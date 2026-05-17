Арбитр Федотов высказался об удалении Чистякова в матче «Ростов» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на решение Сергея Карасёва удалить защитника Дмитрия Чистякова в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Зенит». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Правильное решение Кукуяна на VAR. Это лишение явной возможности забить гол со стороны Чистякова. В момент контакта Вендел прокидывал мяч, мог на скорости врываться в штрафную и забивать. Ни один игрок «Ростова» не мог этому помешать — ближайший находился за спиной Вендела в шести метрах. Карасёв показал жёлтую, с его позиции это нормальное решение — оценить картину целиком было сложно. Так что ошибки со стороны арбитра тут нет. Но правильное решение — удаление», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.