Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Динамо Мх — Спартак, результат матча 17 мая 2026, счёт 0:0, 30-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Мх и остался на четвёртом месте в РПЛ
Завершился матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече. На 90+6-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник гостей Кристофер Ву.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
