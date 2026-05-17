Определились пары стыковых матчей за право на участие в РПЛ сезона-2026/2027

В воскресенье, 17 мая, в Мир Российской Премьер-Лиге завершился сезон-2025/2026. По его результатам определились две пары команд, которые между собой разыграют право на участие в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата России.

Стыковые матчи за право на выступление в РПЛ сезона-2026/2027:

«Урал» — «Динамо» Махачкала;

«Ротор» — «Акрон».

Первые матчи пройдут на полях команд Лиги Pari 20 мая, ответные матчи состоятся 23 мая.

Напрямую в РПЛ вышли московская «Родина» (победитель Первой лиги) и воронежский «Факел» (второе место в Первой лиге). Напрямую в Первую лигу вылетели «Пари НН» и «Сочи», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.