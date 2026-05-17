Главная Футбол Новости

«Зенит» стал чемпионом России в седьмой раз за восемь последних сезонов

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в седьмой раз за восемь последних сезонов.

Ранее «Зенит» побеждал в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023, сезоне-2023/2024. В прошлом году команда Сергея Семака не смогла выиграть золотые медали чемпионата России, уступив «Краснодару».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.

