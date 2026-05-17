Главная Футбол Новости

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств

Комментарии

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств в первенствах России. Это случилось после победы команды из Санкт-Петербурга в 30-м туре Мир РПЛ сезона-2025/2026 над «Ростовом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз в истории. Московский клуб выигрывал турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Спартак» занял четвёртое место в турнире, набрав 52 очка.

