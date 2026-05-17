Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил об увольнении Тедеева перед стыковыми матчами за право выступать в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» объявил об уходе российского специалиста Заура Тедеева с поста главного тренера клуба. В 30-м туре тольяттинцы разгромно уступили «Крыльям Советов» (1:4). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    

«Акрон» благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале.

«Акрон» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ-2025/2026. В переходных матчах тольяттинцы сыграют с занявшим четвёртое место в Лиге Pari «Ротором».

