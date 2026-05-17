«По игре всё очень сомнительно». Погребняк — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на победу сине-бело-голубых в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). По его итогам команда Сергея Семака стала чемпионом России.

«Нет никакого сюрприза. Ещё до матча прогнозировал, что «Зенит» станет чемпионом. По игре всё очень сомнительно, но что касается набранных очков, «Зенит» впереди «Краснодара». Это значит, что «Зенит» — чемпион. Всё остальное неважно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.