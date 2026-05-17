«По игре всё очень сомнительно». Погребняк — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на победу сине-бело-голубых в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). По его итогам команда Сергея Семака стала чемпионом России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Нет никакого сюрприза. Ещё до матча прогнозировал, что «Зенит» станет чемпионом. По игре всё очень сомнительно, но что касается набранных очков, «Зенит» впереди «Краснодара». Это значит, что «Зенит» — чемпион. Всё остальное неважно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.

