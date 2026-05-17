Возглавляющий «Зенит» Сергей Семак стал семикратным чемпионом России в качестве тренера. По этому показателю он приблизился к легендарному тренеру Олегу Романцеву, который взял со «Спартаком» восемь подобных титулов.

Сергей Семак выигрывал чемпионство во главе санкт-петербургского клуба в сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023, сезоне-2023/2024, сезоне-2025/2026.

Олег Романцев становился чемпионом со «Спартаком» в сезоне-1992, сезоне-1993, сезоне-1994, сезоне-1997, сезоне-1998, сезоне-1999, сезоне-2000, сезоне-2001.

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезоне-2007, сезоне-2010, сезоне-2011/2012, сезоне-2014/2015, сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.