Главная Футбол Новости

Игонин: у футболистов «Зенита» было больше желания и ответственности в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об итогах сезона-2025/2026 для санкт-петербургского клуба. По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками.

«В этом сезоне у футболистов «Зенита» было больше желания и ответственности. В прошлом году всё шло по накатанной. Думали, что всё получится. Надеюсь, что в следующем сезоне будет понимание, что есть много клубов, которые готовы бороться с «Зенитом». Надо по-иному посмотреть на сезон. Готовиться будет ещё сложнее», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

