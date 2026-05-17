Соболев — о чемпионстве: переходил в «Зенит» за титулами — и наконец-то выиграл
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в чемпионате России. В 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» (1:0) и завоевали золотые медали турнира.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
«Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами — и наконец-то его выиграл. Просто счастлив», — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».
Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий отметился 10 голами и двумя результативными передачами в 28 играх, включая «золотой» гол с пенальти в ворота «Ростова».
