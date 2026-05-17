Соболев — о чемпионстве: переходил в «Зенит» за титулами — и наконец-то выиграл

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в чемпионате России. В 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» (1:0) и завоевали золотые медали турнира.

«Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами — и наконец-то его выиграл. Просто счастлив», — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий отметился 10 голами и двумя результативными передачами в 28 играх, включая «золотой» гол с пенальти в ворота «Ростова».