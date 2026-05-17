Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: «Интер» получил трофей за победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026

Фото: «Интер» получил трофей за победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026
Комментарии

«Интер» получил трофей за победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026. В 37-м туре Серии А миланцы сыграли вничью с «Вероной» со счётом 1:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Андреа Кальцавара.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
1:0 Эдмундссон – 47'     1:1 Боуи – 90+1'    

Защитник команды гостей Андриас Эдмундссон отправил мяч в свои ворота в начале второго тайма на 47-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте нападающий «Вероны» Кирон Боуи сравнял счёт.

«Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 14 очков.

Материалы по теме
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android