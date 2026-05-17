Фото: «Интер» получил трофей за победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026

«Интер» получил трофей за победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026. В 37-м туре Серии А миланцы сыграли вничью с «Вероной» со счётом 1:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Андреа Кальцавара.

Защитник команды гостей Андриас Эдмундссон отправил мяч в свои ворота в начале второго тайма на 47-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте нападающий «Вероны» Кирон Боуи сравнял счёт.

«Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 14 очков.