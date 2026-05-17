Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Канчельскис: «Зенит» уже идёт не так уверенно, следующий сезон будет очень интересным

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис высказался об итогах сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский «Зенит» с 68 очками выиграл чемпионат, опередив «Краснодар» (66) на два очка.

«Зенит» уже идёт не так уверенно. Но команды подтягиваются. Взять тот же «Локомотив». Посмотрим, как будут играть в следующем сезоне. Во многом он будет определяющим для «Спартака» с новым тренером, для ЦСКА и «Балтики». Следующий сезон будет очень интересным», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в таблице. «Спартак» (52), ЦСКА (51) и «Балтика» (46) расположились на четвёртой, пятой и шестой строчках соответственно.

