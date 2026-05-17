Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Карседо ответил, почему Барко не сыграл в матче «Спартака» с «Динамо» Мх

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, почему полузащитник команды Эсекьель Барко не сыграл в матче 30-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые разделили очки с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

— Почему Барко не сыграл с «Динамо» Махачкала?
— Решили его поберечь. Последние два дня он не мог полноценно тренироваться. В самый последний момент решили взять его с командой. В итоге мы его поберегли, потому что у нас очень важная цель — финал Кубка, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.

