Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов — о поражении от «Локо» в первом круге: за такое надо давать сдачи

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о победе своих подопечных над «Локомотивом» (3:1) в заключительном туре Мир Российской Премьер-Лиги, вспомнив поражение от железнодорожников (0:3) в первом круге.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Более приятная ситуация, чем со «Спартаком». Эмоционально сегодня вспомнили поражение от «Локомотива» 0:3 в первом круге. За такие удары надо давать сдачи. Мы понимали, как играет «Локомотив». Постарались лишить сегодня их преимущества. У Воронова было задание дёргать за спину, а Данька Козлов смещаться в середину и создавать преимущество», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.

«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
