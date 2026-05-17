Тренер ЦСКА Игдисамов — о поражении от «Локо» в первом круге: за такое надо давать сдачи

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о победе своих подопечных над «Локомотивом» (3:1) в заключительном туре Мир Российской Премьер-Лиги, вспомнив поражение от железнодорожников (0:3) в первом круге.

«Более приятная ситуация, чем со «Спартаком». Эмоционально сегодня вспомнили поражение от «Локомотива» 0:3 в первом круге. За такие удары надо давать сдачи. Мы понимали, как играет «Локомотив». Постарались лишить сегодня их преимущества. У Воронова было задание дёргать за спину, а Данька Козлов смещаться в середину и создавать преимущество», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.