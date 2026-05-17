Матвей Сафонов начнёт в стартовом составе матч «ПСЖ» с «Парижем» в 34-м туре Лиги 1

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минуте в матче 34-го тура Лиги 1 с «Парижем». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Гийом Парадис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Лусеа, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Баркола, Кварацхелия, Дембеле.

После 33 туров французской Лиги 1 «Париж» набрал 41 очко и занимает 11-е место. «ПСЖ» заработал 76 очков и располагается на первой строчке. Команда Луиса Энрике досрочно стала чемпионом Франции. В минувшем туре «Париж» проиграл «Ренну» со счётом 1:2, а «ПСЖ» победил «Ланс» — 2:0.