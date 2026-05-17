Первый тренер Соболева высказался о золотом голе Александра в игре «Зенита» с «Ростовом»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, прокомментировал золотой гол форварда в игре 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Нападающий реализовал пенальти на 14-й минуте.

«Закономерно «Зенит» стал чемпионом в последней игре. До этого «Краснодар» был ближе к чемпионству. Это ещё раз напоминание о том, что борьба идёт до последней игры. Перед последней игрой практически все были уверены, что «Зенит» не отпустит.

Победный гол Саши только кажется лёгким. Однако сколько этих пенальти не забивают. Он ещё забил и в решающей игре. Соболев принёс победу. Радостно и приятно, что он принёс большую пользу», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.