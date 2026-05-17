Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Соболева высказался о золотом голе Александра в игре «Зенита» с «Ростовом»

Первый тренер Соболева высказался о золотом голе Александра в игре «Зенита» с «Ростовом»
Комментарии

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, прокомментировал золотой гол форварда в игре 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Нападающий реализовал пенальти на 14-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Закономерно «Зенит» стал чемпионом в последней игре. До этого «Краснодар» был ближе к чемпионству. Это ещё раз напоминание о том, что борьба идёт до последней игры. Перед последней игрой практически все были уверены, что «Зенит» не отпустит.

Победный гол Саши только кажется лёгким. Однако сколько этих пенальти не забивают. Он ещё забил и в решающей игре. Соболев принёс победу. Радостно и приятно, что он принёс большую пользу», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Материалы по теме
«Ему бы после тренировки ещё и технику отрабатывать». Радимов — о Соболеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android