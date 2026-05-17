Тренер «Спартака» Карседо: я многому научился у Эмери — это один из лучших тренеров

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высоко отозвался об Унаи Эмери, возглавляющем английскую «Астон Виллу». Ранее Карседо был помощником Эмери в московском клубе.

«Мы с Унаи Эмери друзья и работали много лет. Добивались успеха. Я многому научился у него. Сейчас я желаю ему всего лучшего и удачи. У нас у обоих впереди важные финалы. Надеюсь, что мы оба сможем завоевать трофеи. Опыт действительно был незабываемым. Эмери — один из лучших тренеров», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.