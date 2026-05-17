Тренер ЦСКА Игдисамов высказался об игре Данила Кругового

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) отметил выступление игрока своей команды Данила Кругового. Защитник забил гол и отдал результативную передачу по ходу встречи.

«Гол Кругового мне нравится больше гола Бэйла в ворота «Барсы». Один из наших ключевых игроков. В Нижнем Новгороде он сорвал выход один на один, сегодня отлично отыграл. Хорошо, когда футболист универсален. Благодарю его за игру и два гола», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.