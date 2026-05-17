Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов высказался об игре Данила Кругового

Тренер ЦСКА Игдисамов высказался об игре Данила Кругового
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) отметил выступление игрока своей команды Данила Кругового. Защитник забил гол и отдал результативную передачу по ходу встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Гол Кругового мне нравится больше гола Бэйла в ворота «Барсы». Один из наших ключевых игроков. В Нижнем Новгороде он сорвал выход один на один, сегодня отлично отыграл. Хорошо, когда футболист универсален. Благодарю его за игру и два гола», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионате России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.

