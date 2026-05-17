Глава РПЛ Алаев: за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о финише сезона РПЛ. Победу в турнире одержал «Зенит», опередив в итоговой таблице «Краснодар» на два очка.

«Лучший сезон впереди. Прямо сейчас даю прогноз, что следующий сезон будет ещё более интересным, с закрученной интригой. В этом году чемпионство определили две команды в концовке. Думаю, в следующем году нас ждёт большее количество команд, которые будут каждый год ставить перед собой задачу бороться за чемпионство. По моим ощущениям некоторые команды готовы включиться в борьбу за чемпионство.

То, что было в борьбе за выживание — отдельная история, триллер и блокбастер. Всем надо отдохнуть, набраться сил. Скоро мы вернёмся и будет ещё более интересно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.