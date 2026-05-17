Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, в чём прибавил за этот сезон как тренер

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, в чём прибавил за этот сезон как тренер. Игдисамов занял должность после увольнения Фабио Челестини 4 мая 2026 года.

«Как тренер я за сезон во всём прибавил. В контроле эмоций, в реакциях на замену. Тренировать молодых ребят и больших профессионалов — большая разница. Вполне могу представить себя руководящим этой командой весь сезон», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах.

